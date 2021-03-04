Torba yasa maddeleri neleri içeriyor? Torba yasa komisyondan geçti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekilleri tarafından hazırlanan 12 maddelik torba yasa teklifi son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba yasa maddeleri TBMM Bayırdırlık Komisyonu'nda kabul edilirken, vatandaşlar torba yasa maddeleri ile hangi konularda düzenleme yapılacağını araştırıyor.

Torba yasa maddeleri neleri içeriyor?

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve 21 milletvekilinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 1950-51 yıllarında Seyhan Nehri'nin seddelerinin yapımı sırasında tahliye edilen vatandaşlar ile Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çizgisinin farklı tarihlerde değiştirlmesi sonucunda mağdur olan vatandaşların mülkiyet sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor.

Teklif ile ayrıca, nakil esnasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemelerin yapılması, 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin olarak özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da borç üstlenim anlaşmasında taraf olmasının sağlanması, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılması, TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bütçelerinin hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi amaçlanıyor.