Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur kimdir?

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti. 12 Nisan 2021 pazar günü solunum yetersizliği şikayeti ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Uygur, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İsmail Uygur 57 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz ay da sindirim sistemi ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırılan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, önce İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ardından ise özel bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

İsmail Uygur kimdir?

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 1964 yılında İzmir Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini burada gören İsmail Uygur, ardından Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji eğitimi gördü.

Lisans eğitiminin ardından Torbalı'da serbest muhasebecilik yapan İsmail Uygur, 1992 yılından itibaren ise çeşitli kademelerde yönetici olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi.

10 yıl boyunca Torbalı Belediye Başkanlığı yapan 31 Mart 20219 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde bir kez daha Torbalı Belediye Başkanı seçildi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, evli ve 3 çocuk babasıdır.