Torbalı'da seçim yargıya taşındı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar tarafından seçimin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesine dava açıldığını söyledi.

Sürekli, "Dün meclis üyelerinin iradesi yok sayılarak baskı, tehditle oylama yapmıştır, bu da tarihe geçecektir." dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise iddialarla ilgili, "Birtakım iddiaları varsa itiraz edebilirler. Duyumla, söylemle, soyut iddialarla bu şekilde ortaya çıkmaları üstelik bunu oylama devam ederken yapmaları doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından dün toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti.

Gizli oylamayla yapılan seçimin üçüncü turunda Mithat Tekin 17 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise 14 oy almıştı.