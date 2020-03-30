Toroslar'da online toplantı dönemi

30 Mart 2020

Mersin İli Toroslar İlçe Belediyesi’nde alınan Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında belediye birim müdürleri, muhtarlar ile yapılan toplantılar ve basın açıklamaları videokonferans yöntemi ile online olarak gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen son online basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren sorumluluk alanlarında yer alan toplu kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ettiklerini kaydederek "Salgına karşı önlemlerimiz artarak devam ediyor. Yeni stratejiler geliştiriyoruz. İlçemizdeki tüm banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Tüm ortak kullanım alanlarına ve ilçemizdeki asansörlerin tamamına bu dezenfektanlardan yerleştirmeyi planlıyoruz" dedi.