Torun: Belediyelerimizi eleştirmek, emeklilerimizi 2500 liraya mahkum eden iktidarın haddi değil

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Edirne’de gündemle ilgili soruları yanıtları.

Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP’li belediyeler personel ücretlerinde asgari ücret kadar bile artış yapmadı.” açıklamasına tepki gösterdi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Torun, şunları söyledi:

“Hayal dünyasında yaşayan Erdoğan'a şunları hatırlatıyoruz, siz 2019'da asgari ücreti 2 bin 20 lira olarak belirlediniz biz tüm belediyelerimizde 2 bin 200 lira olarak uyguladık. Siz 2020'de asgari ücreti 2 bin 324 lira olarak açıkladınız biz tüm belediyelerimizde 2 bin 500 lira olarak uyguladık. Siz 2021'de asgari ücret 2 bin 825 lira olacak dediniz, biz tüm belediyelerimizde işçilerimize en düşük 3 bin 100 lira maaş verdik. 2022 yılına geldik. Siz asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak belirlediniz, biz, CHP'li belediyelerde en düşük ücret 4 bin 500 lira olacak dedik ve tüm belediyelerimizdeki işçilerimiz 2022 yılında en az 4 bin 500 lira maaş alacaklar. Bizim bu iktidardan farkımız şudur: Bu iktidar haksızlığın yanında, biz hakkın yanındayız. Belediyelerimizdeki ücretleri eleştirmek, emeklilerimizi 2500 liraya mahkum eden bu iktidarın hakkı da haddi de asla değildir.”

Torun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyasi iktidar kendi suçlarını kapatmak için belediyelerimize saldırıyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Adalet ve Kalkınma Partili Şırnak Uludere Belediye Başkanı ve Hilal Belde Belediye Başkanı; ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘rüşvet’ suçundan hapis cezası aldı. 2013'ten beri yargılanan bu kişileri belediye başkanı yapmışlar ve 6 Ocak'ta cezaları kesinleşmesine rağmen hala haklarında tek bir işlem yapmıyorlar.

Her fırsatta belediyelerimize bin türlü iftira atan iktidara sesleniyoruz: Niye bu konuda sesiniz çıkmıyor? Grup toplantılarını videolu şovlara çeviren Erdoğan'a soruyoruz: Niye bir video da rüşvete, yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarına çekmiyorsun? Belediyelerimize tetikçi müfettiş gönderip iftiralarına delil arayan İçişleri Bakanı'na sesleniyoruz: Niye bu belediyelere müfettiş gönderip gereğini yapmıyorsun? Niye bu kişileri görevden almıyorsun? Bu iktidar, bizim belediyelerimizle uğraşacağına dönüp aynaya baksın. Çünkü aynaya baktıklarında rüşvete, yolsuzluğa batmış, çürümüş bir iktidar görecekler."