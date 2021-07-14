Torun: Bu, turizm bahane edilerek yerel yönetimlerin yetki ve gelirlerine çökme teklifidir

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun başkanlığındaki, CHP Genel Başkan yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Ahmet Akın’ın da aralarında bulunduğu 40 kişilik CHP heyeti, Karadeniz’de yurttaşların sorunlarını dinlemek için 3 günlük program düzenliyor.

CHP’li heyetin ilk durağı Ordu oldu. Torun ve CHP heyeti, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin sunduğu ve görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda devam eden Turizmi Teşvik Kanunu teklifine ilişkin itirazlarını sıraladı.

Torun, şunları söyledi:

“Bu iktidar, işi gücü bırakıp belediyelerimizin hizmetlerini engellemenin peşine düşüyor. Bağış kampanyalarına el koyuyorlar, sudan sebeplerle soruşturmalar açıyorlar. Seçimde kazanamadıkları belediyelerin yetkilerini masa başında çalmak istiyorlar. Örneğin 36 yıldır Ordu Gülyalı Belediyemize ait olan bir balıkçı barınağına bile göz dikecek ve burayı bizzat Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla belediyemizin elinden alacak kadar aciz hale geliyorlar.

"İntikam alma teklifi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun teklifi görüşülüyor. Bu kez de ‘turizm’ adı altında belediyelerimizin yetkilerini ve gelirlerini merkezi yönetime devretmek istiyorlar. Açıkça söylüyorum: Bu teklif, turizm bahane edilerek yerel yönetimlerin yetki ve gelirlerine çökme teklifidir. Bu teklif, siyasi iktidarın, seçimle kazanamadığı belediyelerden intikam alma teklifidir. Milletimiz, karnı doysa da gözü doymayan bir iktidarla karşı karşıyadır. Arkadaşlarımız bu teklife Genel Kurul’da direniyorlar. Biz de Ordu’dan sesleniyoruz: Belediye kanunlarına ve Anayasa’nın birçok maddesine aykırı olan bu teklif bu şekilde yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi’ne kadar gideceğiz.”

"Belediyelerimizin haklarını yedirmeyiz"

Torun, Cumhurbaşkanlığı’nın “Tasarruf Genelgesi" konusunda ise şunları söyledi:

“Bu teklifin dışında da yeni bir adım attılar. Tasarruf genelgesi adı altında, belediyelerimizi iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Belediyelerimizin yavrularımız için kreş yapmasını, yeni hizmetler için projelere başlamasını israf sayıp, yasaklamak istiyorlar. Ancak gelin görün ki, kendi hazırladıkları genelgeden kendilerini muaf tutuyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı’nı tasarruftan muaf tutup, ‘Biz israf etmeye devam edeceğiz’ diyorlar. Sadece bu genelge bile iktidardaki çürümenin resmidir. İşi gücü bırakıp belediyelerimize saldıran iktidara şunu söylüyoruz: Bizim belediyelerimiz kimsenin hakkını yememiştir. Kusura bakmayın biz de belediyelerimizin hakkını hukukunu kimseye yedirmeyiz.”

"Fındıkta taban fiyat 35 lira olmalı"

Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen fındık taban fiyatına ilişkin de öneride bulunan Torun, “Ordumuzun da büyük sorunları var. Şu anda en büyük sorunumuz fındıktaki belirsizliktir. Maalesef bu iktidar bir fındık politikası belirlemekten bile acizdir. Fındık üreticimiz, bu iktidarın elinde, yabancı şirketlerin insafına terk edilmiştir. Bunun yanında neredeyse yeni hasat mevsimi gelmiş ama hala taban fiyatlar açıklanmamıştır. Sayın genel başkanımız açıkladı, biz Ordu’dan iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Üretici bahçeye girmeden, fındık fiyatı 35 lira olarak açıklanmalıdır” dedi.