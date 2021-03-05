Torun: CHP'li belediyeler pandemide 10 milyon kişiye destek oldu

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye’de ilk yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne CHP’li belediyelerin yurttaşlara yaptığı ayni ve nakdi yardımları açıkladı. Torun, pandemi döneminde 10 milyon yurttaşa ulaştıklarını vurgulayarak, 8 milyon 228 bin vatandaşa ayni, 1 milyon 587 bin vatandaşa nakdi yardım yapıldığını belirtti.

34,5 milyon öğün yemek dağıtıldı

Torun, sokağa çıkma yasaklarında 34 milyon 500 bin öğün yemek dağıtıldığını ve 75 milyon maske ve dezenfektan verildiğini bildirerek, “Bunun yanında 75 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürünü, ücretsiz olarak halkımıza teslim edildi. Bunların yanı sıra; belediyelere ait iş yerlerinin kiralarında ve ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarında indirimler, ertelemeler uygulandı. İktidar işçilerimize 2 bin 825 liralık asgari ücreti reva görürken, belediyelerimiz en az 3 bin 100 lira vermeye başladı.” dedi.

Torun, sözlerine şöyle devam etti: “İşte iktidarı rahatsız eden tablo budur. Yerel seçim sonuçlarını bir türlü içine sindiremeyen iktidar, belediyelerimizin başarılı olmasını da hazmedemiyor. İktidarın, ‘CHP gelince yardımları kesecek’ söylemiyle birlikte tüm kara propagandaları tek tek boşa çıkmaya devam ediyor. Bizim belediyelerimiz yardımları artırarak devam ettiriyor. İktidar artık siyasi hazımsızlık hastalığından kurtulmalı ve bir kamu kurumu olan belediyelerimizin yakasından düşmelidir. Belediyelerimize saldıracağına, başarılı hizmetlerinin devamı için onlara dua etmelidir.”

"Belediyelerimizin 15 milyon 250 bin lirasına el konuldu"

“CHP’li belediyeler, ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren, ellerindeki imkanları zorlayarak salgın sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız için yardım faaliyetlerine başladı." diyen Torun, "Belediyelerimiz bu insani süreçte bile, siyasi hırslarına yenilen iktidarın engellemelerine maruz kaldı. Belediyelerimizin bağış kampanyasında toplanan yaklaşık 15 milyon 250 bin liraya el konuldu. Bazı belediyelerimizin ekmek dağıtımı, maske üretimi hakkında incelemeler başlatıldı. Soruşturmalar açtılar yılmadık, bağış kampanyalarını engellediler, kaynakları kesmeye çalıştılar bir yolunu bularak, hizmeti vatandaşa götürdük. Bizim belediyelerimiz, esnafa, yerli üreticiye, öğrenciye, mağdur vatandaşa, kısıtlı kaynaklarını zorlayarak destek veriyor. Pek çok alanda, artık milletin halini unutan merkezi yönetimin yapamadığını belediyelerimiz kısıtlı imkanlarla yapıyor. İsrafa son veren belediyelerimiz, milletin parasını çılgın projelerle heba etmeyince kaynak da ortaya çıkıyor. Kaynaklar, belli grupların çıkarları için değil, vatandaşın öncelikli sorunlarını çözmek için kullanıyor." dedi.

Torun açıklamanın devamında, “İktidara şunu söylüyoruz: Ne yaparsanız yapın millete hizmete engel olamadınız, olamazsınız. Engelleme girişimlerinden size ekmek çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacak. Milletimiz, kendi belediye başkanlarını size yedirmedi, yedirmeyecek. Halktan destek alamayınca, ‘inadına yapacağız’ zorbalığına bel bağlayanlar şunu da bilmelidir: Milletin vicdanı, iktidarın inadını yenecek. Bu iktidarı da kibriyle birlikte inadı batıracak. İlk seçimde milletimizin desteği ile yerelden genele iktidarı kuracağız. Dert yaratmak onlara nasip oldu, derman olmak da bize nasip olacak.” ifadelerini kullandı.