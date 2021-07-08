Tosuncuk'un abisi Uruguay'da yakalandı

Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesi'nde yakalandı. İnterpol Daire Başkanlığı'nca iade sürecinin başlatılmasının ardından Aydın'ı teslim almak üzere KOM Daire Başkanlığı'ndan özel bir ekip Uruguay’a hareket etmek için hazırlandı.

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” suçlamalarıyla aranıyordu.