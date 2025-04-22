Toyota 7 modelli yeni hafif ticari aracını tanıttı

Toyota, hafif ticari araç segmentindeki varlığını yeni modellerle güçlendirdi. Şirketin mevcut modelleri Hilux, Proace City ve Proace City Cargo’ya ek olarak tanıttığı Proace Verso, Proace Cargo ve Proace Max ile ürün gamı yedi modele ulaştı.

Orta ve büyük boy van segmentlerinde konumlandırılan yeni araçlar, farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. Özellikle Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak Proace Max kamyonet, Toyota’nın büyük hacimli yük taşıma ihtiyacına yanıt veren yeni temsilcisi olacak.

Toyota, orta boy van segmentindeki Proace Verso’yu 1 milyon 890 bin lira, yük taşıma odaklı Proace Cargo’yu ise 1 milyon 390 bin liradan başlayan lansman fiyatlarıyla pazara sundu. Ayrıca vergi levhası sahibi müşteriler için 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,79 faizli kredi kampanyası da başlatıldı.

Proace Verso, 9 kişilik yolcu taşıma kapasitesi, LED farlar, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, 10 inç dijital ekran, kablosuz şarj ünitesi ve E-Toggle vites seçici gibi özelliklerle donatıldı. Üst donanım seçeneği Passion X-Pack, otomatik sürgü kapılar ve panoramik cam tavan gibi detaylarla konfor seviyesini yükseltiyor.

Yük taşımaya odaklanan Proace Cargo, 6 bin 600 litreye kadar hacim, 1360 kilogram taşıma kapasitesi ve 4 metreye varan yükleme uzunluğu sunuyor. 2 litrelik dizel motor ve 6 ileri manuel şanzımanla gelen araç, arka park sensörleri, geri görüş kamerası ve akıllı yükleme sistemleri gibi özelliklerle destekleniyor.

Gövde renk seçenekleri arasında titanyum gri, kozmik siyah, platin gri, kadife yeşil ve buz beyaz yer alıyor.

Toyota ayrıca, büyük boy van segmentinde konumlanan Yeni Proace Max modelini de Mayıs ayından itibaren Türkiye’de satışa sunacak. Uzun şasili yapısı, geniş taşıma hacmi ve farklı gövde seçenekleriyle Proace Max, üst yapı firmaları, KOBİ’ler ve yük taşımacılığı yapan kullanıcılar için ideal bir alternatif olacak.

Toyota, ticari araç kullanıcılarına yönelik Toyota Professional çatısı altında sunduğu hizmetlerle ürün desteğini de genişletiyor. Tüm modeller Toyota Garanti ON programına dahil edilerek, düzenli bakım yapılması halinde garanti süresi 10 yıl veya 160 bin kilometreye kadar uzatılabiliyor. Ayrıca servis vale ve çevrim içi randevu hizmetleriyle kullanıcı deneyimi destekleniyor.

Toyota, yeni hafif ticari araçlarıyla pazardaki iddiasını pekiştirirken, iş dünyasının farklı alanlarına yönelik esnek çözümler sunmayı sürdürüyor.