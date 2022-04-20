Toyota Türkiye, Sakarya Büyükşehir Belediyesine hibrit araç hibe etti

Toyota Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Erdoğan Şahin ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Toyota Türkiye'nin Arifiye ilçesindeki tesislerinde üretilen Corolla Hybrid modelinden 2 otomobil belediyeye hizmet aracı olarak hibe edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, nazik davranışlarından ötürü Toyota ailesine teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Toyota ailesinin yaklaşık 30 yıldır bağışlarla Sakarya'ya destek verdiğini belirterek fabrikanın bugün yaptığı büyük bir jestle 2 aracı hibe ettiğini kaydetti.

Yüce, şunları ifade etti:

"Ürettiği hibrit otomobiller tüm dünyanın yakından takip ettiği, ilgi gösterdiği otomobillerdir. Bugün bizlere büyük bir jest yaparak hibrit araçları Büyükşehir Belediyemize hizmet aracı olarak kullanmak üzere hibe ettiler. Göstermiş olduğu nazik davranışlarından dolayı tüm Toyota ailesine teşekkür ederim. Bizim için ve şehrimiz için Toyota önemli bir değer. Hem şehrimize hem ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Toyota ile ilişkilerimizi medeni şekilde dostlukla, dayanışma içinde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz."