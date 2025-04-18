Toyota’dan ilkbahar bakımı kampanyası

Toyota, araç sahiplerinin ilkbahar ve yaz mevsimlerine hazırlıklı girmesi için özel bir servis kampanyası başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya 31 Mayıs 2025 tarihine kadar Türkiye genelindeki 65 Toyota Yetkili Servisi’nde geçerli olacak.

Toyota, bu kampanyayla kullanıcılarının araçlarına daha güvenli, verimli ve ekonomik şekilde bakım yapmalarını hedefliyor.

Parça ve işçilikte cazip indirimler

Kampanya kapsamında çeşitli bakım ve onarım kalemlerinde dikkat çeken indirimler uygulanıyor:

* Fren balata ve diskleri, amortisör, silecek ve debriyaj setlerinde yüzde 25 indirim

* Taşıma aksesuarlarında yüzde 15 indirim

* 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde orijinal motor yağı, yağ filtresi ve aküde yüzde 20 indirim

* Bakım işçiliğinde yüzde 15 indirim

Bu fırsatlar, hem bakım sürecini daha ekonomik hale getiriyor hem de orijinal parça kullanımı sayesinde uzun vadede araç sağlığını korumayı hedefliyor.

Garanti ON programı ile 10 yıla kadar ek garanti

Hem sıfır hem de ikinci el Toyota kullanıcılarını kapsayan Toyota Garanti ON programı sayesinde, periyodik bakımlarını Toyota Yetkili Servisleri’nde yaptıran araç sahipleri, belirlenen koşulları sağlamaları halinde araçlarını 10 yaşa ya da 160 bin kilometreye kadar kapsayan ücretsiz ek garanti sistemine dahil edebiliyor.

Program, aracın modeline göre değişen şekilde, ya 1 yıl / 15 bin kilometre ya da 1 yıl / 10 bin kilometre süreyle ek garanti sağlıyor.