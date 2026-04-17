Toz taşınımı 20’den fazla şehri etkileyecek: Sağanak ve fırtına da kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller

Yağışların özellikle Antalya’nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Rüzgar Marmara ve Doğu Akdeniz’de sert esecek

Rüzgarın Marmara’da kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç Anadolu’nun güneydoğusunda da zaman zaman kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Toz taşınımı ve görüş düşüşü bekleniyor

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının özellikle Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında ve 20'i aşkın şehirde etkili olması öngörülüyor. Bu durumun hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Büyük şehirlerde hava durumu

İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 16 derece civarında olacak. Ankara’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış görülecek, sıcaklık 23 derece. İzmir’de ise akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklık 22 derece seviyesinde seyredecek.