TP Petrol Dağıtım AŞ'ye operasyon: Yöneticiler tutuklandı, patrona gözaltı kararı

STAR Rafineri'nin 22-24 Ekim'de EPDK'ye bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ'nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk çıkınca soruşturma başlatıldı.

1 milyar TL'lik akaryakıt eksik

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin lira olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

Müdürler tutuklandı

Tespit üzerine düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B, eski genel müdürü Ç.D, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z, Ş.H.Z. F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan H.G.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y'nin yurt dışında oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski genel müdür Ç.D. savcılıktan serbest bırakılırken, genel müdür M.B, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

TPAO'dan açıklama

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin, 2016 yılında Zülfikarlar Holding tarafından satın alınan özel bir akaryakıt dağıtım şirketi olduğu, TPAO ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı vurgulandı.

TPAO, yalnızca petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetleri yürüttüğünü, perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmadığını belirtti. Kuruluş, markalarının izinsiz kullanımına karşı gerekli hukuki sürecin devam ettiğini ve milli markalarını koruma konusunda azami hassasiyet gösterdiğini açıkladı.