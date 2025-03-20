TPAO 3 ili kapsayan petrol ruhsatı kararlarını açıkladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki ile yönelik petrol hakkına müteallik kararlarını açıkladı. İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan sahalar için petrol işletme ruhsatı verilirken, Diyarbakır’daki kara sahasında yürütülen petrol arama faaliyetleri için ruhsat süresi uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, TPAO, İstanbul’un Silivri ilçesi ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan yüz ölçümü 952 hektar olan ARİ/TPO/K/F20-d1-1 pafta numaralı saha için işletme ruhsatı verilmesi talebinde bulundu.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol işletme ruhsatının 5 yıl süreyle verilmesine, daha sonra talep edilmesi ve taahhüt doğrultusunda TPAO'nun sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verdi.

Diyarbakır kararı

Diyarbakır'daki yüz ölçümü 24 bin 693 hektar olan AR/TPO/K/M45-a3, a4 pafta numaralı sahaya yönelik petrol arama ruhsatının süresinin 7 Mart'tan itibaren 2 yıl uzatılması kararlaştırıldı.