TPAO'nun 2 sahasında petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır'da bulunan sahalarına ilişkin petrol arama ruhsatlarının süreleri uzatıldı.

Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şırnak'ta yer alan ve 15 bin 148 hektar büyüklüğe sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Ayrıca, Adıyaman ve Diyarbakır illerini kapsayan 45 bin 460 hektarlık kara sahasına ilişkin ruhsat süresinin de 9 Temmuz 2027'ye kadar devam etmesine karar verildi.