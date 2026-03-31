TPAO'nun 2 sahasında petrol arama ruhsat süresi uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır'daki petrol arama sahalarına ilişkin ruhsat süreleri uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Şırnak'taki sahada arama faaliyetleri 2028 yılına kadar devam edecek. Adıyaman ve Diyarbakır'ı kapsayan alanda ise ruhsat süresi 2027'ye uzatıldı.
Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Şırnak'ta yer alan ve 15 bin 148 hektar büyüklüğe sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.
Ayrıca, Adıyaman ve Diyarbakır illerini kapsayan 45 bin 460 hektarlık kara sahasına ilişkin ruhsat süresinin de 9 Temmuz 2027'ye kadar devam etmesine karar verildi.