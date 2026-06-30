TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol arama ruhsatı uzatıldı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ruhsat süresi 2028'e kadar uzatıldı

Karara göre, TPAO'ya ait Adıyaman ve Şanlıurfa sınırlarında bulunan "AR/TPO/K/M41-b" pafta numaralı saha için petrol arama ruhsatı 8 Haziran 2028'e kadar geçerli olacak.

Söz konusu saha, 44 bin 474 hektarlık yüz ölçümüne sahip bulunuyor.

Ruhsat süresinin uzatılmasına ilişkin kararın, bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin tespit edilmesi ve bu kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.