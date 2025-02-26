TPAO'nun başvurusu sonuçlandı! İki ilde kamulaştırma yapılacak

TPAO'nın başvurusunu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, iki ildeki dört sahaya yönelik kamulaştırma kararlarını açıkladı.

Batman ve Diyarbakır'daki 4 sahaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman'daki 1 ve Diyarbakır'daki 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.