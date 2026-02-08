TPAO'nun iki kara sahasında ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana ve Mersin açıklarında yer alan dört ayrı deniz sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adana ve Mersin'de bulunan 52 bin 903 hektar, 51 bin 615 hektar, 20 bin 993 hektar ve 38 bin 215 hektar büyüklüğündeki deniz alanlarında TPAO'ya 8 yıl süreyle arama izni tanındı. Böylece şirketin söz konusu bölgelerdeki hidrokarbon potansiyeline yönelik çalışmalarını sürdürmesinin önü açıldı.

İki sahada ruhsatların süresi uzatıldı

Öte yandan TPAO'nun Adıyaman ve Hakkari'deki iki kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatlarının süresi de uzatıldı.

Adıyaman ve Hakkari illerini kapsayan 43 bin 150 hektarlık saha için ruhsat süresi 12 Ocak 2028'e kadar, 36 bin 25 hektarlık saha için ise 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.