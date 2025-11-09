TPAO'nun Kırklareli ve Trakya'daki petrol arama izni 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl daha uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından alınan karara göre, TPAO'ya ait "AR/TPO/K/F19-a4" pafta numaralı ruhsatın süresi 23 Eylül 2025 tarihinde sona erecekti. Yeni düzenlemeyle ruhsat süresi 23 Eylül 2027 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.