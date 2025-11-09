TPAO'nun Kırklareli ve Trakya'daki petrol arama izni 2 yıl uzatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Trakya’daki petrol arama çalışmalarına devam edebilmesi için ruhsat süresini iki yıl uzattı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ illerinde petrol arama ruhsatı 23 Eylül 2027 tarihine kadar geçerli olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından alınan karara göre, TPAO'ya ait "AR/TPO/K/F19-a4" pafta numaralı ruhsatın süresi 23 Eylül 2025 tarihinde sona erecekti. Yeni düzenlemeyle ruhsat süresi 23 Eylül 2027 tarihine kadar uzatıldı.
Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.