TPAO'nun Şırnak ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsatları uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Şırnak ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsatlarının süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol aramalarına ilişkin kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre, TPAO'nun Şırnak'ta "AR/TPO/K/N48-b1, b4" pafta numaralı ve Diyarbakır'da "AR/TPO/K/L44-d1, d2" pafta numaralı ruhsatlarının süresi 3 Temmuz 2025'ten 3 Temmuz 2027'ye kadar uzatıldı.

Petrol arama ruhsatı başvuruları reddedildi

Öte yandan, Efe Jeofizik Enerji Hizm. ve Teknolojileri Petrol Gaz Maden Jeotermal Araş. Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti'nin Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta, Seyl Enerji AŞ'nin ise Adıyaman ve Gaziantep'te yaptığı petrol arama ruhsatı başvuruları reddedildi.