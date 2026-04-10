TPAO'nun Tekirdağ sahasında ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Tekirdağ'daki petrol arama sahasına ilişkin ruhsat süresi uzatıldı. Karar, sahada gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin ardından alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan ruhsat uzatma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ruhsat süresi 2028'e kadar uzatıldı

Karara göre, yaklaşık 14 bin 537 hektar büyüklüğündeki kara sahasında yürütülen faaliyetlerin devamı için ruhsat süresi 6 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldı.