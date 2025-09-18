Trabzon Akçaabat’ta alışveriş merkezinde yangın

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.