Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı!
Ulaştırma Bakanlığı, Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığını açıkladı. Bakanlık ayrıca uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu aktardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir."