Trabzon uçuşlarına sis engeli
Dün geceden beri Trabzon'da etkili olan sis, bugünkü uçuşlarda aksama yaşanmasına sebep oldu. Bazı uçuşlar iptal olurken, bazıları ertelendi.
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Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.
Hava yolu şirketlerinin, Trabzon'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.