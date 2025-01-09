Trabzon'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Trabzon'da sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 07:02'de'meydana gelen depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
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Son dakika gelişmesi...Sabah saatlerinde Trabzon, hafif şiddetli bir depremle sarsıldı.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre saat 07:02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi.
Depremin derinliği 5.3 km olarak ölçüldü.