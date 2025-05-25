Trabzon'da 500 metrelik tarihi su borusu bulundu!

Trabzon'un Yomra ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında, geçmişe ışık tutan arkeolojik bir bulguya rastlandı. Camimahallesi mevkiinde yapılan kazılarda, yaklaşık 5 metre derinlikte pişirilmiş topraktan yapılmış tarihi bir künk su borusu gün yüzüne çıkarıldı.

İçerisinden hala su akıyor

Uzmanlar, ilk değerlendirmelerinde bu künk hattının yaklaşık 500 metre uzunluğunda olduğunu ve içerisinden hala su aktığını belirledi. Suyun halen akıyor olması, bu yapıyı ayakta kalan nadir tarihi altyapı örneklerinden biri haline getiriyor. Söz konusu su hattı, bölgedeki çeşme geleneği ve doğal kaynaklarla olan tarihi bağlantının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yomra Belediyesi yetkilileri, ortaya çıkan bu kültürel mirasın korunması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini açıkladı. Ayrıca ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak bölgenin tarihsel değerinin korunmasının yanı sıra kültürel turizme kazandırılması yönünde adımlar atılacağı bildirildi.

Tepeköy Mahallesi Muhtarı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahallemiz tarihi çeşmeleriyle, eski su yollarıyla zaten bilinirdi. Bu keşif ise geçmişten gelen su kültürümüzü somut olarak gün yüzüne çıkardı. Gurur verici bir gelişme" ifadelerini kullandı.