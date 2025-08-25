Trabzon'da acil iniş yapan uçağın yolcuları ülkelerine gönderildi
Trabzon-Cidde seferini yapan Flynas'a ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. 169 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak, yapılan yönlendirme sonrası sorunsuz şekilde inişini tamamladı. Yolcular geceyi Trabzon'daki otellerde geçirirken, sabah saatlerinde aynı şirkete ait başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.
Trabzon'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine sefer yapan Flynas hava yolu şirketine ait uçak, motor arızası nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunan uçak, 169 yolcu ve mürettebatıyla birlikte 20.18'de sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.
Yolcular geceyi Trabzon'daki otellerde geçirirken, bu sabah aynı şirkete ait başka bir uçakla ülkelerine gönderildi. Acil iniş yapan uçaktaki arızanın giderilmesi için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.