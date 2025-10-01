Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı kontrollü şekilde patlatıldı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Sahil Güvenlik SAS ekiplerinin sabah saatlerinde yürüttüğü çalışmada araç vinçle yeniden denize indirildi. Sahil Güvenlik botu ile Karadeniz açıklarına çekilen araç bir süre sonra patlatıldı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla kontrollü olarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı SAS ekipleri, sabah saatlerinde aracın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmada araç vinçle yeniden denize indirildi.
Sahil Güvenlik botu eşliğinde Karadeniz açıklarına çekilen araç, bir süre sonra kontrollü şekilde patlatıldı.
Balıkçılar kıyıya çıkarmıştı
29 Eylül'de balıkçılar tarafından fark edilip kıyıya çıkarılan insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir bölgeye alınmış, liman çevresinde giriş-çıkışlar kapatılarak yoğun güvenlik önlemleri uygulanmıştı.