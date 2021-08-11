Trabzon'da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın çatısı çöktü. Çöken çatının altında işçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dört saat süren çalışmadan sonra önce Serkan Yağız (20), yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Emre Sağlam'ın (35) ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlam'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Trabzon AFAD Müdürü Ömer Kıratlı da olay yerinde çalışmaları takip etti.