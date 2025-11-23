Trabzon’da fahiş dönüşüm: Balıkçının barınağı haftasonu villası oldu!

Trabzon'da, teknelerin bakım-onarım ihtiyaçları için kullanılan çekek yerleri ile balıkçı barınakları, yeni yatırım aracına dönüştü.

Balıkçılara sadece "kullanım hakkı" verilen ve tapusu bulunmayan barınaklar milyonluk bedellerle satılıyor. Lüks dairelerle yarışan balıkçı barınakları 5 ila 7 milyon TL arasında fiyatlara devrediliyor. Ardından iş adamları, kamu görevlileri ve profesyonel futbolcular tarafından hafta sonu evi, lüks hobi alanı ya da deniz kıyısında özel mülk gibi kullanılıyor.

Resmi kayıtlarda yalnızca balıkçıların barınma ve ekipman koruma alanı olarak tanımlanan yapıların, hiçbir tapu kaydı bulunmamasına rağmen lüks konutlar gibi pazarlanması ise tepki çekiyor.

Özellikle Faroz ve 100. Yıl balıkçı barınakları, lüks yaşam alanı haline gelen yapıların merkezi konumunda. Ortahisar ilçesinde balıkçı barınakları dış cephe kaplaması, özel peyzaj, teras uygulamaları ve ek limanlarla özel mülklere dönüştürülüyor.

Fahiş fiyatlarla devrediliyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, "Trabzon denizi olan ama plajı olmayan bir kent. İnsanlar denize teknelerle ulaşıyor. Dolayısıyla da çok talep var. Bu talebin getirdiği baskıyla bütün balıkçı barınakları gereğinden fazla dolu. Artık alım satımların da fahiş fiyatlarla yapıldığı söyleniyor. Bunu engellemek ve kıyı tesislerinin standardını yükseltmek gerekiyor" dedi.

Kanuna göre kamu malı

Balıkçı barınaklarının kamuya ait olduğunu ve vatandaşlara da kullanım hakkı verildiğini belirten Erüz, şöyle konuştu:

"Kıyılardaki barınakların hepsi kanuna göre devletin uhdesinde olan yerler. Burada şahıs mülkiyetinden bahsetmek söz konusu değildir. Tamamı kamuya aittir. Sadece üzerindeki kullanım hakkı kişiye aittir. Devlet istediği anda yıkıp buraları değiştirebilir. Balıkçı barınakları ve çekek yerlerinin uluslararası standartta olması lazım.

Yaylalardaki kaçak yapılaşma gibi

Yaylalardaki kaçak yapılaşma gibi limanlarımız da olmaması gereken bir yapılaşmaya doğru gidiyor. Bunun kontrol altına alınması gerekiyor. Balıkçı barınakları aslında dünyanın her yerinde halkın günlük taze balığa erişebildiği, denize bitişik balığını yiyebildiği özel noktalardır. Barınaklar, çekekler sadece balıkçıların ağlarını depolamaları ve gemilerin kıyıya çekilmesi için gerekli yerlerdir. Arkalarında tesisleşme olmaması gerekiyor.

Sorun kontrolsüzlük ve kuralsızlık

Bizde insanlar kendi istedikleri şekilde donatmaya başlamış. Sorun kontrolsüzlük ve kuralsızlıktır. Eğer ulusal düzeyde standart ve kontrol olursa Trabzon da buna uyacaktır. Devletin sınırını koyması gerekiyor. Burası barınak mı, çekek yeri mi yoksa yaşam alanı mı?"