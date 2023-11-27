Trabzon'da fırtınada denize düşen iki kişi kayboldu
Trabzon'da dalgalara kapılarak Karadeniz'de kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşikdüzü ilçesi sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.