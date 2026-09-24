Trabzon'da heyelan: Toprak altında kalan kişi öldü
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir evin çevresinde çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 50 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kişi toprak altında kaldı.
İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.T'nin (50) toprak altında kaldığını belirleyen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA