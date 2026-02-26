Trabzon'da okullar tatil mi, Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi mi?
Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Trabzon'da okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Trabzon'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası 3 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken, Çaykara, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Yetkililer, bölgede kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların ve sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.