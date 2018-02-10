Trabzon'da şarbon şüphesi

10 Şubat 2018

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden 39 yaşındaki Fatma Çakır'dan alınan numuneler sonucunda şarbondan şüphelenildi.

Mahallede yapılan araştırmada da Çakır'ın birkaç gün önce komşusunun kestiği ineğin etinden yediği belirlendi.

Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan bir kadının hayatını kaybetmesinde şarbondan şüphelenildiğini söyledi.

Bunun üzerine mahallede etle temas eden vatandaşları kontrol amaçlı hastaneye yönlendirdiklerini belirten Şenel, ancak hastanede tedavi gören kimse bulunmadığına işaret etti.

Mahallede aşılama ve eğitim çalışmalarının başladığını anlatan Şenel, kesilen ineğin etinden alınan örneklerin de laboratuvara gönderildiğini kaydetti.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı kişilerde birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alındığı, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan mahalleden 73 kişinin kontrol amaçlı hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA