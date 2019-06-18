Trabzon'da sel: 3 ölü, 7 kayıp

18 Haziran 2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 7 kişinin de arandığını söyledi. Pakdemirli, "Sel bölgesindeki 2 mahallede yaşayan 76 vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

Trabzon Valiliği bünyesinde Araklı Kaymakamlığı'nda kriz masası oluşturuldu. Kara ulaşımı zor olduğu için bölgeye Samsun'dan sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ayrıca 30 kişilik jandarma arama kurtarma ekibide bölgeye gitti.

Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı Kaymakamlığı kriz koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada millete başsağlığı diledi.

Ustaoğlu, bölgede Trabzon AFAD'ın yanı sıra civar illerden de AFAD ekiplerinin görev yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza da bağlı bir helikopterle heyelanın, sel felaketinin olduğu bölgede başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Şu an helikopterlerimizle tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız var. Helikopterle birlikte normal AFAD ekiplerinin kurduğu seyyar sistemlerle toplamda 67 vatandaşımızın bölgeden tahliyesi, yani güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şu an Araklı Devlet Hastanesinde 2 vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan biri o bölgedeki bir imamımıza ait, kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı Belediyemizin işçisi olarak o bölgede çalışan belediye personelimiz."

Vali Ustaoğlu, bir gazetecinin, ölü sayısını daha önce 6 olarak açıklamasına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız tabii helikopterlerle yoğun bir faaliyet içerisindeydiler. Helikopterlerle yaralıların intikalini önce sanki 'Cesetler bulundu.' diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız, şu an onlar da hastanede, bir sıkıntı yok. Şu an 2 kayıp vatandaşımıza ulaşıldı, 8 vatandaşımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor."

Yolların açılıp açılmadığı sorusu üzerine Ustaoğlu, selin, heyelanın yaşandığı derenin kenarına kadar gittiğini ifade ederek, "Köyümüzün muhtarıyla da konuştum. Oradaki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tahliyesi konusunda onlarla da istişarelerimiz yaptık. Şu an bizim başta DSİ'nin, Karayollarının, Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri heyelanın ve sel felaketinin olduğu bölgeye intikal halindeler. Zannediyorum şu sıralarda ulaşmışlardır diye düşünüyorum. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vali Ustaoğlu, bir basın mensubunun, "Baraj söz konusu, barajdaki son durum nedir?" sorusuna, "Arkadaşlar o yanlış bilgi. Öyle kamuoyunda, farklı şeylerde sanki HES barajında bir sıkıntı oldu gibi bir bilgi kirliliği var. Öyle bir durum söz konusu değil." yanıtını verdi.

Bu akşam yağış beklemediklerini de aktaran Ustaoğlu, "Zaten şu an AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Jandarma Genel Komutanlığımızdan 30 tane JAK ekibimiz gelmek üzere. Yine civar illerden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşımızın bu mağduriyetinin giderilmesi, bir an önce yaraların sarılması için tüm ekipleri seferber durumdadır." diye konuştu.

Soylu: Tüm kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak: Devletimiz gerekli tüm desteği verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Araklı'daki sele ilişkin devletin, haber alınamayan vatandaşlara sağ salim ulaşılması için seferber olduğunu ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği vereceğini bildirdi.

Bakan Albayrak, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Araklı'da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Albayrak, "Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA