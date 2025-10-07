Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı alarmı

Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçeleri açıklarında denize açılan balıkçılar, suyun üzerinde sürüklenen bir cisim fark etti. Görüntü kaydı alan balıkçı, cismin şekli ve hareketinden şüphelenerek Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

İlk incelemelere göre cismin, ters dönmüş bir insansız deniz aracı veya büyük gemilerden denize düşen bir filika olabileceği değerlendiriliyor.

Sahil güvenlik ekipleri inceleme başlattı

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cismi tespit ettikleri alanda inceleme başlattı.

Ekipler, nesnenin akıntıyla sürüklendiğini ve net bir tanımlama yapılabilmesi için bölgeye özel bir arama botu gönderileceğini bildirdi.

Cismin ne olduğuna ilişkin kesin bilginin, teknik incelemenin ardından açıklanması bekleniyor.

Karadeniz’de tedirginlik artıyor

Geçtiğimiz hafta Trabzon’un Çarşıbaşı açıklarında, Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracının balıkçılar tarafından bulunmasının ardından bölge halkı tedirgin durumda.

Karadenizli balıkçılar, sıklaşan bu tür olaylar nedeniyle denizde gördükleri her nesneyi dikkatle inceliyor.

Bölge balıkçıları, “Denize açıldığımızda neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Her nesneye şüpheyle yaklaşıyoruz” diyerek endişelerini dile getiriyor.