Hızır Acil (Hızır Atalay) kimdir? Hızır Acil (Hızır Atalay) neden öldü? Hızır Acil (Hızır Atalay) kaç yaşında öldü? Hızır Acil (Hızır Atalay) şarkıları...

Trabzonlu sanatçı Hızır Acil (Hızır Atalay) hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin sevilen ve özgün isimlerinden, “Hızır Acil” sahne adıyla tanınan sanatçı Hızır Atalay, İstanbul’da hayatını kaybetti.

Karadeniz müziğine kendine has yorumu ve güçlü sahne performansıyla uzun yıllar emek veren, “Hızır Acil” adıyla tanınan sanatçı Hızır Atalay’ın vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında üzüntü yarattı. İstanbul’da yaşamını yitiren Atalay’ın cenazesinin, memleketi Trabzon’un Hayrat ilçesine götürüleceği ve Pınarca Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

