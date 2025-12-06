Trabzonluları denizle buluşturacak proje

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum'un hem yerel halk hem de şehri ziyaret eden turistler için modern ve çok amaçlı bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projenin öncelikli hedefinin şehre ve bölge halkına hizmet etmek olduğunu vurgulayan Genç, alanın aynı zamanda şehre gelen ziyaretçiler için de cazibe merkezi olacağını söyledi.

Bölgedeki yüzme alanlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidildiği kaydeden Genç, şu bilgileri paylaştı:

"Uzunkum'da üç farklı konsept proje hazırlatmıştık. Bu projeleri istişareler sonucunda teke indirerek milletvekillerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sunduk. Şehrin bu önemli projesinin tamamlanması için ortak bir irade ve talimat gerekiyordu; Bakanımıza verdikleri talimat için özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah yılı bitirmeden ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje artık hazır hâle geldi. 1-1,5 yıl içinde 250 dönümlük alandaki çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Bu işe hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Oldukça büyük bir bütçesi var. Kalan 500 dönümlük alanda ise Büyükşehir Belediyesi olarak kodlama ve yeşillendirme çalışmalarını başlattık. Doğudan batıya doğru kodlama ve tesviye çalışmalarımız sürüyor."

Proje alanıyla ilgili ihaleyi yıl bitmeden yapacaklarını kaydeden Genç, "Oradaki temel hedefimizi şehirle paylaşmıştık. Öncelikle kendi hemşerilerimize hizmet edecek bir alan oluşturmak, ardından şehre gelen ziyaretçilerin de istifade edebileceği bir merkez hâline getirmek. Bu kapsamda çocuklar için oyun ve eğlence alanları, gençler için spor ve adrenalin alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları, büyüklerimiz için dingin dinlenme ve keyif alanları planladık" dedi.

Başkan Genç açıklamalarına şöyle devam etti: "Yüzme konusu ayrı bir proje olmakla birlikte bu alanın içinde yer alıyor. Orada bir kilometrelik dolgudan vazgeçtik ve iyi ki de öyle yaptık; bu bir kilometrelik kısmı tamamen plaj olarak ayırdık. İnşallah eski Uzunkum'u yeniden canlandırarak insanlarımızı denizle buluşturacağız."