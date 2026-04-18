Trabzonspor'un eski başkanlarından Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra 1980-1982 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev aldı.

Siyasete de atılan Atay Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçilen Aktuğ, 2006 yılına kadar bu görevini sürdürdü ve görevini Nuri Albayrak'a devretti.