Trabzon'un derelerinin su kaynakları temiz çıktı

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, alıcı ortam su kirliliği izleme çalışmalarının su kaynakları ve su ürünleri sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla su ürünleri istihsal yerleri olan derelerde özellikle atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin tespiti için Mayıs ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez yapıldığını söyledi.

Su ürünleri üreme ve istihsal sahası olarak ilan edilen alanların kirlilikten korunmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında teknik personelleri tarafından Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Akçaabat, Ortahisar, Maçka, Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçeleri olmak üzere belirlenen toplam 11 su kaynağından su numuneleri alındığını kaydeden Kaplan "Belirlenen su kaynaklarında sıcaklık, oksijen, renk ve koku analizleri yerinde yapılıp alınan su numuneleri Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde kimyasal analizleri yapılmak üzere gönderilmektedir. Elde edilen analiz sonuçlarının Su Ürünleri Yönetmeliğinde yer alan parametrelere uygunluğu kontrol edilerek Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kaydedilmektedir. İlimizdeki su kaynaklarından alınan su numunelerin analiz sonuçları, su kaynaklarımızda kirliliğin bulunmadığını gösterirken, sonuçlar bizi memnun etmiştir. Trabzon halkına su kaynaklarımıza gösterdikleri özen için teşekkür ederiz. Çalışmalarımız her yıl düzenli olarak devam edecektir" dedi.