Trafiğe çıkacaklar dikkat!

TAG Otoyolu'nun Yılankale kavşağı, 6-7. kilometreleri Osmaniye istikametinde katılım kolunda yapılacak üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle katılımlar bir gerideki Baklalı kavşağından veya bir ilerideki Ceyhan kavşağından sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 77-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Arıburnu ve Anafartalar Tüneli'nde gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 6-16. kilometreleri ve Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ve Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım, Kars-Ardahan yolunun 5-7. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde devam eden yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan, tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.