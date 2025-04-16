Trafik cezalarına yeni zam yolda: Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik idari para cezalarının artırılması gündemde. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, trafik cezalarının alt ve üst sınırlarını yeniden düzenlemeye yönelik bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Teklifte, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlar, hatalı şerit değiştirenler ve dönüş kurallarına uymayanlarla ilgili düzenlemelere yer verilecek.
Trafik cezalarını artıracak yeni bir düzenleme hazırlanıyor.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, trafik kurallarına uymayanlara verilen idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırlamaya başladı.
Geçen yıl trafik kazalarında sürücü hatalarından kaynaklı can kaybının 6 bin 500 olduğunu da dikkate alan milletvekilleri, bu kapsamda kanun teklifiyle caydırıcılığın sağlanmasını amaçlayacak.
Milletvekilleri, kurallara uyulmaması nedeniyle meydana gelen trafik kazalarını inceleyecek. Etki analizlerinin ardından düzenlemeler belirlenerek teklife son hali verilecek.
Teklifle, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.