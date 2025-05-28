Trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifi, TBMM'de

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Yüksel, teklifin, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlandığını ifade etti.

Alkolü araç kullanımının cezası arttırılacak

Yüksel, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında izin almadan olay yerini terk eden sürücülere idari para cezasının yanı sıra 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı gibi toplumsal tehlike oluşturan eylemlere karşı cezai yaptırımlar arttırılacak, kolluk kuvvetlerinin test taleplerine karşı direnenlere yönelik cezai müeyyideler yeniden düzenlenecektir. Hız ihlalleri, telefon kullanımı, emniyet kemeri ya da kask takmama gibi ihlallerde kademeli ceza getirilecek."

"Caydırıcılık arttıkça kaza ve ihlaller azalmaktadır"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, geçen yıl trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu rakamın kasten öldürme suçu dolayısıyla meydana gelen can kayıplarından fazla olduğuna dikkat çekti.

"Kural tanımayan azınlık gruba caydırıcı olmamız şart"

Teklifin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefler kapsamında hazırlandığını aktaran Yurdunuseven, şunları kaydetti:

"Sürücülerimizin çoğunluğu trafik kurallarına uymaktadır. Kural tanımayan küçük azınlık hem kendi canını hem sevdiklerinin canını hem de diğer masumların canını hiçe saymaktadır. Bu azınlık gruba yönelik caydırıcı olmamız şarttır. Yapılan bütün çalışmalar gösteriyor ki caydırıcılık arttıkça kaza sayıları ve trafik ihlalleri de azalmaktadır."

Teklifin 36 maddeden oluştuğunu söyleyen Yurdunuseven, teklifle hız sınırını aşanlara, makas ve drift atanlara verilecek cezaların artırılacağını bildirdi.

Yasa dışı çakar kullanımı yüzde 80 azaldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da personel, radar ve yaka kamerası sayılarının artırıldığını ancak buna rağmen geçen yıl trafik kazalarındaki can kaybının 2023'e göre yüzde 3 azaldığını ifade ederek, "Varmış olduğumuz netice, trafik cezalarındaki caydırıcılığın yeterli olmadığı, yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğuydu" dedi.

TBMM Genel Kurulunda geçen yıl kabul edilen kanunla, yasa dışı çakar kullanımındaki idari para cezasının 138 bin liraya yükseltildiğini anımsatan Karaloğlu, bu düzenleme sayesinde yasa dışı çakar kullanımının yüzde 80 azaldığını bildirdi.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"2030 yılında trafik kazalarındaki can kaybının yüzde 50 azaltılmasını sağlarız diye temenni ediyoruz. Teklif, 86 milyon vatandaşımızın tamamını ilgilendiren bir çalışma. Teklif yasalaştığında trafik kurallarına uyma noktasında toplumumuzun daha dikkatli olacağına inanıyorum."

Teklifin, Anayasaya aykırı olduğunu ileri süren muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine açılan usul tartışmasının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.