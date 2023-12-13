Trafik denetimlerinde yarım milyon lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1750 personelin katıldığı, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun da kullanıldığı uygulama gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise 1727 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

200 bin kişi tarandı

Denetimlerde, 193 bin 51 kişiye genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli ile yoklama kaçağı 148 kişi yakalandı, 519 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 535 fişek, 3 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 44 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 675 lira ele geçirildi.

Yarım milyon lira ceza kesildi

Uygulamada, halka açık 480 yer denetlendi, 5 iş yeri ile 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde, 23 bin 772 araç ve 2 bin 333 motosiklet kontrol edildi, bunların 1600'ü ile 26 sürücüye işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 478 bin 425 lira para cezası kesildi.