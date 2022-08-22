Trafik katliamında ‘düşük maliyetli parça’ suçlaması!

Mardin’de 20, Gaziantep’te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarında ölenler toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’deki kaza ile ilgili olarak bölgede yaptığı inceleme sonrası 2 sürücünün gözaltına alındığını belirtti. Bakan Soylu kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Soylu yaptığı açıklamada, “İki TIR’ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir” dedi.

Meslektaşlarımız Esen ve Tanrıöver son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver (26), Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Önceki gün TAG Otoyolu’nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale etmek için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilerek kayan yolcu otobüsü çarpmış, kazada, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

TOSEF: Yedek parça maliyetleri bakımları aksatıyor

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, Mardin ve Gaziantep’te meydana gelen kazalar nedeniyle yaptığı açıklamada, özellikle ağır vasıtaların bakımlarının zamanında yapılmamasının kazalara neden olduğunu belirtti. Araç parkı yaşının ağır ticari tarafında 17'ye ulaştığını ve yükselen yedek parça maliyetleri sebebiyle sürücülerin bakımlarını aksattığını ve geçici bakım çözümleri ve düşük maliyetli parça alternatiflerine yöneldiğini, bu durumun trafik kazalarına davetiye çıkardığını dile getiren TOSEF Genel Sekreteri Hakkı Urfa, “Sorulardan bir bu araçların bakımlarının ne sıklıkta yapıldığı. Diğer soru ise araçlarda en önemli ekipman olan lastiklerin durumu. Ömrünü tamamlamış lastiklerle trafiğe çıkan her araç can ve mal güvenliğini tehdit ediyor" dedi.