Trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Emirhan Altın, Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Emirhan Altın, memleketi Kırıkkale’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende duygusal anlar yaşanırken, baba Uğur Altın oğlunun tabutunu Vali Mehmet Makas’la birlikte omuzladı.

Acı olay, 4 Temmuz 2025 sabahı İstanbul’un Muratbey mevkisindeki Çatalca Yolu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Uzman Çavuş S.S. idaresindeki 34 DZC 538 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Emirhan Altın olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Uzman Çavuşlar S.S. ve İ.B. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazesi memleketine getirildi

Çatalca Jandarma Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen Emirhan Altın’ın naaşı, işlemlerin ardından İstanbul’dan Kırıkkale’ye getirildi. Aşağımahmutlar Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, sevenleri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Baba, oğlunun tabutunu Vali ile birlikte taşıdı

Törende duygusal anlar yaşanırken, gözyaşlarını tutamayan baba Uğur Altın, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile birlikte omuzladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altın’ın naaşı, aile kabristanlığına defnedildi.

Törene yoğun katılım

Cenazeye; Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, kamu görevlileri, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katılarak aileye taziyelerini iletti.