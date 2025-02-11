'Trafik magandaları' için yeni kanun yolda! Cezalar katlanacak

Trafikteki tartışma ve kavgaların önüne geçmek için yeni düzenleme yapılması planlanıyor. Düzenlemeyle ehliyetsiz araç kullanma, yol kesme ve araç durdurma gibi durumlarda cezaların artırılması amaçlanıyor.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre hazırlıkları devam eden yargı paketinde trafik suçlarına ilişkin maddeler de yer alacak. Bu kapsamda kaza yapıp kaçanların cezalarının da artırılması planlanıyor.

Sınırlar değişecek

Düzenlemeyle trafik tartışmalarına daha caydırıcı cezaların geleceği beliriliyor.

Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi vealıkonulmasında 1 ila 3 yıla kadar hapis olan ceza alt ve üst sınırları yükseltilecek. Böylece bu suçu işleyenler bir süre de olsa cezaevine girecek.

Kaza yapıp kaçanların uzun süre ehliyetine el konulacağı, hapis cezası verileceği kaydediliyor.