Trafik sigortasında yeni dönem: İyi sürücü indirimini koruyacak

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenleme, zorunlu trafik sigortasında prim tarifeleri ile basamak sistemini köklü biçimde değiştiriyor. Mevcut uygulamada hasarsızlık basamağı araca göre belirlenirken, yeni sistemde basamak tamamen sürücüye bağlı hale gelecek. Böylece uzun yıllar hasarsızlık biriktiren sürücüler, yeni araç satın aldıklarında da hak ettikleri yüksek basamakta işlem görmeye devam edecek. Aynı şekilde sık kaza yapan sürücüler, araç değiştirerek düşük prim avantajı elde edemeyecek.

“Adaletsizlik sona erdi” değerlendirmesi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre trafik sigortasında uzun süredir eleştirilen bu yapısal sorunun giderildiğini belirten sektör temsilcileri, düzenlemenin iyi sürücüleri finansal olarak da ödüllendireceğini ifade ediyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücünün bugün yaklaşık 7.500 TL prim ödediğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“İkinci araç alındığında basamak 4’e düştüğü için prim 15 bin TL’nin üzerine çıkıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler yeni araçlarında daha düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Yeni sistemle bu adaletsizlik ortadan kalktı.”

Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının “iyi sürücü” kategorisinde yer aldığını ve yeni düzenlemenin bu kitleyi koruma amacı taşıdığını vurguladı.

Kaskoda yılın en düşük primleri

Bağcı, SEDDK’nın aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını hatırlatarak, ocak ayında yeni bir tarife düzenlemesinin gündeme gelebileceğini belirtti. Bazı tekliflerde kasko primlerinin trafik sigortasının altına indiğine dikkat çeken Bağcı, “Aralık ayı, kasko yaptırmak için ciddi fırsatlar barındırıyor” dedi.

Poliçe başlangıcından önceki kazalar basamağı düşürecek

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece ise yeni döneme ilişkin kritik bir detayı paylaştı. Buna göre, poliçe başlangıç tarihinden önce yenileme yapılmış olsa dahi, bu süre içinde meydana gelen kazalar sürücünün basamağının bir kademe düşmesine neden olacak.

Ece ayrıca zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılmaması gerektiğini hatırlatarak, “Bu durumda para cezası ve trafikten men yaptırımı uygulanıyor. Sürücüler yıl bitmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını mutlaka kontrol etmeli” uyarısında bulundu.