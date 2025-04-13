Trafikte acı bilanço! 2025'te yaklaşık 1600 kişi motor kazasında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 3-10 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerine dair verileri paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, toplamda 3 milyon 652 bin 339 aracın denetlendiğini, 497 bin 591 sürücü hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Sürücülere çeşitli yaptırımlar uygulandı

Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli uyarı cihazı kullanan 31 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, hız sınırını aşan 166 bin 960, periyodik muayenesi bulunmayan 28 bin 697, emniyet kemeri takmayan 30 bin 290, ehliyetsiz araç kullanan 13 bin 960 ve zorunlu trafik sigortası olmayan 6 bin 971 sürücüye de çeşitli yaptırımlar uygulandı.

2025'te 650 bin motosiklet sürücüsüne işlem

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-10 Nisan tarihleri arasında motosiklet sürücüleriyle ilgili 650 bin 760 işlem yapıldığını belirtti. Bu süreçte yaşanan kazaların neredeyse yarısının motosiklet türü araçları içerdiğine dikkat çeken Yerlikaya, bu kazalarda 1584 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Motosiklet kullanıcılarına seslenen Yerlikaya, şu uyarılarda bulundu:

“Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Kask ve koruyucu ekipmanlarımızı ihmal etmeyelim. Diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahip olduğumuzu unutmayalım.”

Yerlikaya, özellikle kavşak ve dönüşlerde motosikletlerin daha kolay gözden kaçabileceğini vurgulayarak, sürücülere ani manevralardan kaçınmaları ve aynalarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca olumsuz hava koşullarında motosiklet kullanıcılarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.