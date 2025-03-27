Trafikte bayram tedbiri: İçişleri Bakanlığı'ndan bazı araçların trafiğe çıkışına yasak

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındı" denildi.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim ­öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.