Trafikte bayram tedbiri: İçişleri Bakanlığı'ndan bazı araçların trafiğe çıkışına yasak
İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolasıyla yoğunluk yaşanabilecek güzergâhlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine kısıtlama getirdi. Yarın saat 16.00'dan itibaren 30 Mart'a kadar kamyon, çekici ve tankerler trafiğe çıkışı sınırlandırılacak.
İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındı" denildi.
Açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.